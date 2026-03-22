Uno de los restaurantes más singulares del mundo que está en Monteverde se expande y pretende ser un centro gastronómico

Conocido por su innovador concepto de cena inmersiva en altura dentro del bosque nuboso de Monteverde, San Lucas Treetops Dining Experience inicia una nueva etapa de expansión con el objetivo de convertirse en uno de los referentes del turismo gastronómico en Costa Rica.

La propuesta, reconocida en 2024 por Tripadvisor como uno de los restaurantes más singulares del mundo, evoluciona ahora hacia un ecosistema gastronómico más amplio que integra un laboratorio de bebidas, una sala de cocina estilo showroom, una fábrica de helados artesanales y un nuevo speakeasy de alta coctelería llamado NATU.

Según explicó Rodrigo Valverde, gerente general del proyecto, esta expansión responde a la visión de transformar San Lucas de un restaurante hacia una plataforma de experiencias gastronómicas completas. “Queremos que el visitante viva la gastronomía desde adentro, comprendiendo el proceso creativo detrás de cada plato”, indicó.

Uno de los nuevos espacios clave es la Sala Cocina, donde se ubica la Mesa del Chef, un área que permite al público interactuar directamente con el equipo creativo y observar en tiempo real las técnicas y procesos detrás de cada servicio. Este formato busca hacer de la cocina un escenario abierto y participativo.

El Laboratorio de Bebidas amplía la propuesta hacia la investigación líquida y el desarrollo de coctelería original. En él se trabajan fermentos, infusiones y reinterpretaciones de recetas tradicionales con ingredientes locales. Por su parte, el speakeasy NATU —oculto tras la fachada de una heladería en el centro comercial de Monteverde— combina alta coctelería con una narrativa inspirada en la biodiversidad y la historia del lugar.

Esta heladería artesanal también forma parte del nuevo concepto, retomando sabores tradicionales de los años noventa y reinterpretándolos con técnicas contemporáneas. Además, el proyecto desarrolla una huerta experimental donde se cultivan variedades locales de cítricos, hierbas aromáticas y otros ingredientes poco comunes en el mercado nacional, reforzando su enfoque sostenible y de proximidad.

La experiencia incluye cena en los árboles (Cortesía/Cortesía)

Valverde explicó que el objetivo es ampliar la oferta turística de Monteverde, sumando la gastronomía como una extensión natural de su reconocida biodiversidad. “Monteverde siempre ha sido un destino de naturaleza. Ahora queremos que también se reconozca por su creatividad culinaria y su identidad cultural”, afirmó.

Con esta ampliación, San Lucas Treetops ofrece a los visitantes la posibilidad de reservar experiencias combinadas que incluyen cenas en altura, coctelería inmersiva y recorridos gastronómicos, todo en una misma plataforma digital.

El equipo detrás del proyecto visualiza que conceptos como NATU puedan eventualmente competir en circuitos internacionales, como The World’s 50 Best Bars, impulsando el posicionamiento de Monteverde dentro del mapa gastronómico global y consolidándolo como un destino donde la naturaleza, la cultura y la innovación culinaria se encuentran.

Al mismo tiempo, la apuesta por una huerta experimental y por el uso de productos locales poco difundidos abre la puerta a colaboraciones con pequeños productores, artesanos y cocineros de la zona. La intención del equipo es que el crecimiento del proyecto no se dé de espaldas a la comunidad, sino que contribuya a dinamizarla, posicionando a Monteverde no solo como un lugar para observar el bosque, sino también como un destino donde se puede comer, beber y conversar sobre la relación entre naturaleza, cultura y cocina desde una perspectiva más consciente y creativa.

Vistazo del restaurante en Monteverde (Cortesia/Cortesía)

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