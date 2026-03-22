Negocios

Uno de los restaurantes más singulares del mundo que está en Monteverde se expande y pretende ser un centro gastronómico

El lugar amplía su propuesta de cenas en las copas de los árboles con cocina abierta, laboratorio de bebidas y más

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Por Brandon Flores

Conocido por su innovador concepto de cena inmersiva en altura dentro del bosque nuboso de Monteverde, San Lucas Treetops Dining Experience inicia una nueva etapa de expansión con el objetivo de convertirse en uno de los referentes del turismo gastronómico en Costa Rica.








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Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

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