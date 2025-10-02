Tripadvisor premia a cinco restaurantes de Costa Rica entre los mejores del mundo, ¿en cuáles ha comido usted?

La plataforma de reseñas de viajes Tripadvisor dio a conocer los ganadores de sus premios Travelers’ Choice Best of the Best para 2025, un reconocimiento que se basa en la calidad y cantidad de las opiniones de millones de usuarios a nivel mundial.

En las prestigiosas listas de gastronomía, cinco restaurantes de Costa Rica lograron posicionarse entre los mejores del mundo en diversas categorías.

Un hecho destacado de los reconocimientos de este año es que la totalidad de los restaurantes costarricenses galardonados se encuentran ubicados en reconocidas zonas turísticas fuera del Gran Área Metropolitana (GAM).

Este patrón subraya la descentralización de la excelencia culinaria en el país, con polos gastronómicos consolidados en Guanacaste, el Pacífico Central y la Zona Norte.

Los restaurantes fueron premiados en cuatro categorías distintas: “Joyas ocultas”, “Restaurantes veganos y vegetarianos”, “Únicos” y “Aceptan mascotas”.

Los cinco restaurantes premiados

San Lucas Treetop Dining Experience (Gerencia/Tripadvisor)

San Lucas Treetop Dining Experience (Monteverde) alcanzó el segundo lugar en la categoría de restaurantes únicos del mundo, con una calificación de 4,8 basado en 968 opiniones.

Su propuesta gastronómica incluye cocina contemporánea, fusión y centroamericana en un rango de precio $$$$ (caro).

El restaurante ofrece un menú degustación de nueve platos servido en casas de árbol de vidrio con vista a la selva costarricense.

Namaste Indian Restaurant (Gerencia/Tripadvisor)

Namaste Indian Restaurant (Parque Nacional Manuel Antonio) obtuvo la décima posición en la categoría de restaurantes veganos y vegetarianos a nivel mundial. El establecimiento registra una calificación perfecta de 5,0 sobre 1.872 opiniones.

Su oferta gastronómica se especializa en cocina india y asiática, con un rango de precios de $$ - $$$ (rango medio). Tripadvisor destaca su “ambiente hermoso y vista pintoresca”, lo que lo hace apropiado tanto para citas como para cenas grupales.

Soda & Restaurante Rodríguez. ( - /Tripadvisor)

Soda & Restaurante Rodríguez (La Fortuna de San Carlos) se posicionó en el noveno lugar de restaurantes que aceptan mascotas a nivel mundial, con calificación de 4,8 sobre 1.439 opiniones.

El establecimiento se caracteriza por su cocina saludable, centroamericana y costarricense en categoría de precio $ (barato). La plataforma resalta sus “asientos estilo casa de árbol y decoración lúdica pintada a mano”, además de un menú diario cambiante con platos locales caseros.

Falafel Bar. (Gerencia/Tripadvisor)

Falafel Bar (Tamarindo) ocupó la posición 22 en la categoría de restaurantes veganos y vegetarianos, con una calificación de 4,7 basada en 2.312 opiniones.

Especializado en comida saludable con rango de precio $$ - $$$ (rango medio), el restaurante es reconocido por sus “auténticos sabores mediterráneos”, destacándose su falafel crujiente y hummus, considerado “el mejor de la zona” según las reseñas de viajeros.

Restaurante Ronny's Place. (Adrián Quesada/Tripsadvisor)

Restaurante Ronny’s Place (Parque Nacional Manuel Antonio) se ubicó en el puesto 13 de la categoría joyas ocultas a nivel mundial, con calificación de 4,4 sobre 2.684 opiniones.

Su oferta incluye mariscos, cocina internacional y centroamericana en rango $$ - $$$ (rango medio). El establecimiento es valorado por su ubicación estratégica para “disfrutar de las vistas del atardecer” y su ambiente relajado apto para familias y grupos.

Los Premios Travelers’ Choice – Lo Mejor de lo Mejor se otorgan a establecimientos que reciben un gran volumen de opiniones y comentarios excepcionales de la comunidad Tripadvisor durante un período de 12 meses.

Las descripciones de los ganadores se basan en opiniones de viajeros y están resumidas mediante inteligencia artificial, asegura la plataforma.