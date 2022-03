Viene el Comic Con Costa Rica y se asoma la reanimación del comercio de la cultura pop tras la pandemia

Una réplica del sillón de la serie Friends para que los fanáticos se tomen fotografías, un torneo del juego piedra-papel-tijeras-lagarto o Spock de The Big Bang Theory, videojuegos y deportes electrónicos (Esports), y presentaciones de figuras internacionales de la industria del cine de superhéroes, aventuras y cómics, íconos de las cultura popular contemporánea.

Estas son algunas de las actividades que incluirá el Comic Con Costa Rica, que se realizará los próximos 7 y 8 de mayo en el Centro Nacional de Convenciones, el primer gran evento tras dos años de escasa actividad y con el cual también se espera reanimar al comercio, así como reintegrar a la heterogénea comunidad existente en el país.

“Es un evento marca país, declarado de interés público y que es importante para la reanimación económica”, dijo Manuel Quirós, gerente de producción de Comic Con Costa Rica.

El Comic Con es un evento que se realiza en más de 80 ciudades del mundo y se orienta a la cultura pop. En Costa Rica, el evento de mahyo próximo, es la primera edición. (Foto para EF)

El Comic Con es un evento que se realiza en más de 80 ciudades del mundo y se orienta a la cultura pop, que abarca cine, series de televisión, cómics, ropa, accesorios, afiches, música y, en la era digital, ventas en línea de juegos, cómics y canales streaming, incluyendo YouTube.

Quirós indicó que normalmente el Comic Con llega a mover hasta $5 millones en ciudades pequeñas por consumo de comidas, hoteles, ventas y turismo, con consumos promedio por persona de $350. Para el caso del Comic Con Costa Rica, que es el primero que se realiza en el país, se estima que el consumo será de $150; también se esperan visitantes de los países vecinos.

Con el cine y la televisión tradicional o en Internet como caballos de Troya, la industria da muestras de vitalidad. A nivel mundial en 2020 dominan Marvel y DC Comics en el mercado minorista de tebeos o revistas de cómics a nivel global, seguidos por Image Comics, IDW Publishing, Boom! Studios, y Dark Horse Comics, entre otras.

Durante la crisis sanitaria las firmas apostaron a sus plataformas digitales para comercializar títulos como el Hombre Araña (Spider Man) en el caso de Marvel, Avatar en Dark Horse y Robin y SuperBoy en DC. Por supuesto, entre los títulos más cotizados se incluyen la Mujer Maravilla, Gotham City, Monsters y la Liga de la Justicia.

Algunos mercados reaccionaron positivamente. Según la firma GFK Group en 2021 en Francia, por ejemplo, el incremento de las ventas de álbumes creció 60%, incluyendo cómics japoneses o mangas (42%) y literatura animada (24%). Más de 47 millones de copias de cómics y una facturación de 353 millones de euros

La cultura pop es tan amplia que los productos (incluyendo libros) y los segmentos de mercados son muy diversos. GFK advirtió que el consumo alcanza a diferentes audiencias: menores de 15 años (58% se inclina por los cómics juveniles), de 15 a 29 años (cómics en general y cómics japoneses o mangas).

En todos los grupos, incluyendo de 30 a 49 años y de más de 50 años, hay un consumo similar de los cómics de género, que incluyen ciencia ficción, horror, guerra, superhéroes, humor adolescente y policial (crimen).

En Estados Unidos, la firma Diamond —que centraliza la distribución del mercado directo— vendió 80 millones de cómics en 2018. El mercado resurgió con una serie de títulos que incluyen más de Batman, el Spider Man, Superman, Deadpool, Ant Man, Los Guardianes de la Galaxia y hasta Los Vengadores.

El auge se explica tanto por los lanzamientos de alta popularidad en cine y televisión como a un leve aumento de ventas de revistas y publicaciones en kioscos, el mayor acceso en línea y a movimientos en la industria que van desde la compra de Marvel por Disney en 2009 a la que hizo Amazon en 2014 con ComiXology, la mayor plataforma de cómics digitales.

Alcanzar audiencias

Al igual que en los videojuegos y los Esports, incluidos en este amplio universo de la cultura pop, las marcas comerciales de diferentes segmentos intentan acercarse a estas audiencias con patrocinios, apoyos y participación directa.

A nivel internacional, en 2019 la firma Deloitte y The Ella Project, creadores de Ella The Engineer, anunciaron el lanzamiento de una serie de novelas gráficas para promover en las niñas las competencias de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM). The New York Times también publica historias gráficas de emprendedores, por ejemplo.

En Costa Rica varias marcas están patrocinando equipos y proyectos de DDN Producciones, propietaria de Infinity Esports e Infinity Gaming & Training Center, en Oxígeno.

Recientemente la cadena de productos de electrónica de consumo Monge anunció su segundo Gamer Lab en la tienda de Zapote —el primero se ubica en Escazú— con un torneo de Fortnite (en alianza con Región Gamer, firma desarrolladora de eventos en esta temática) y 1.000 jugadores virtuales.

En los últimos años surgió una animada actividad comercial. Las tiendas Vértigo hicieron un giro desde la venta de música a comercialización de videojuegos, consolas y figuras de cultura pop (como los funkos). Se le unen diferentes comercios con líneas de negocios similares. Las revistas de cómics también se encuentran en supermercados y en tiendas en línea.

El costarricense Dan Mora estará entre los invitados al Comic Con Costa Rica. (Foto archivo)

La variedad abunda en Comic Con Costa Rica. Y no le falta relevancia. Entre los invitados ya confirmados se encuentran el actor John Rhys-Davies, con más de 200 papeles —incluyendo en películas de James Bond y Aquaman— y reconocido por sus roles de Gimli en la Trilogía del Señor de los Anillos y Sallah en las Aventuras de Indiana Jones.

Alan Ritchson está entre las figuras anunciadas al evento. Él es conocido por su papel en DC’s Titans, como Hawk, Reacher en la serie de Amazon Prime, Raphael en TMNT y las películas Hunger Gamers y Blue Mountain State.

De la industria del cómics estarán Sam de la Rosa (trabajó para Marvel y DC, entre otras, así como en la serie de cómics en los años 90′s) y José Luis Durán (que en los años 70′s generó series de cómics de Spider Man en México, cómics del luchador El Santo y tirajes con licencia de Marvel que alcanzan valores de $150 a $2.000 entre los coleccionistas).

Estará también el costarricense Dan Mora, nominado dos veces y ganador una vez de los premios Eisner (los Oscar de la industria del cómic), trabajó para Boom! Studio y actualmente lo hace en Marvel. Con DC estuvo a cargo del póster oficial de la última película de Batman, entre otros.

Ellos participarán en paneles, fotos y sesiones de autógrafos (las personas que asistan y compren el tiquete correspondiente pueden llevar funko pops u otros productos para que ellos los firmen). Quirós indicó que la próxima semana se confirmarán y se anunciarán más invitados especiales de la industria global.

En el área de gaming y de Esports, llamada Connecturday Experience, se tendrá espacio para quienes quieran jugar y también se realizarán torneos de videojuegos. Este será el anticipo del Connecturday, un evento exclusvio en esta área que se realizará en octubre próximo, adelantó Quirós.

La agenda incluye actividades relacionadas con Harry Potter, Star Wars, Mario, Pokémon y otros más, cosplayer (diminutivo de custom player, que son personas vestidas de personajes de anime o mangas) y literatura animada (como la escritora tica Andra Zúñiga).

Aunque en la pandemia se realizaron algunos eventos en línea (Megacon y Playcon) y hace unas semanas se realizó otro presencial de animé, el Comic Con Costa Rica se convertiría en el evento más importante del año, pues se esperan en los dos días unas 10.000 personas (las entradas tienen un costo desde ¢12.000 y hay paquetes para accesos VIP para firmas de autógrafos y fotos con dibujantes y actores).

Tanta animación no es casual. “Siempre ha existido una fuerte cultura pop que le llega a todo el mundo”, recalcó Quirós.