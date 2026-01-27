Vienen nuevos locales de Auto Mercado y Vindi; vea dónde se ubicarán

Grupo Auto Mercado confirmó que ya tiene en marcha los proyectos para abrir nuevos supermercados en el corto plazo. Según informó la empresa ante una consulta de este medio, las ubicaciones son estratégicas para su plan de crecimiento sostenible.

Los puntos elegidos son Playa Flamingo en Guanacaste y abrirán otro más en el cantón de Grecia, en Alajuela. Sin embargo, la compañía no reveló los días exactos de inauguración, indicando que las fechas se darán a conocer conforme avancen las etapas de construcción y permisos.

La zona del siguiente mapa es donde estará ubicado el Auto Mercado de Flamingo, que es justo antes de llegar a la zona costera en la carretera que conduce a Brasilito.

El proyecto de Flamingo ya se había anunciado hace tiempo, sin embargo, la construcción parece que hasta el 2026 está tomando fuerza. Este será el tercer supermercado en la zona de Guanacaste junto con el de Playas del Coco y Tamarindo.

Por su parte, la cadena de conveniencia Vindi inauguró recientemente un nuevo local en Mercedes Norte de Heredia, específicamente 100 metros al este del Campo Ferial La Perla. Este punto es el número 25 de la marca en el país y generó 12 empleos directos. El establecimiento cuenta con parqueo para 30 vehículos y pronto estará disponible también mediante la plataforma Uber.

Además de la apertura en Mercedes Norte, Vindi ya tiene planeadas dos inauguraciones más para este 2026, las cuales estarán ubicadas en Rohrmoser y en Santa Cecilia de Heredia.

Actualmente, el grupo genera más de 3.800 empleos directos en Costa Rica. La operación de la empresa se mantiene enfocada en el trabajo con proveedores locales, el manejo adecuado de residuos y la innovación en seguridad alimentaria para todos sus productos.