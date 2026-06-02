Negocios

Vindi abrirá su tercer local fuera de la GAM; vea los detalles

Sería la sede número 28 de la cadena de tiendas de conveniencia

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Por Brandon Flores

La cadena de tiendas de conveniencia Vindi continúa su expansión en el territorio nacional y apunta hacia fuera de la Gran Área Metropolitana. Ya está en marcha la que será su tercera sede saliendo de las provincias centrales del país.








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Vindi
Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

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