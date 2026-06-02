Vindi abrirá su tercer local fuera de la GAM; vea los detalles

La cadena de tiendas de conveniencia Vindi continúa su expansión en el territorio nacional y apunta hacia fuera de la Gran Área Metropolitana. Ya está en marcha la que será su tercera sede saliendo de las provincias centrales del país.
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