Vindi abrirá su tercer local fuera de la GAM; vea los detalles

La cadena de tiendas de conveniencia Vindi continúa su expansión en el territorio nacional y apunta hacia fuera de la Gran Área Metropolitana. Ya está en marcha la que será su tercera sede saliendo de las provincias centrales del país.

Específicamente, la zona elegida es Herradura, en el cantón de Garabito en Puntarenas, 150 metros al este de la entrada al hotel Los Sueños Marriott Ocean & Golf Resort. La información fue confirmada a este medio por el equipo de comunicación del grupo Auto Mercado.

Se espera que esta inauguración se materialice en 2027 y se sumará a las de Tamarindo y Jacó, como las actuales ubicaciones de Vindi en zonas costeras, aunque todavía tiene el pendiente de llegar al Caribe nacional.

Por otra parte, para la segunda parte del 2026, Vindi tiene prevista la inauguración de dos locales los cuales estarán ubicados en Rohrmoser y en Santa Cecilia de Heredia. Con tres anuncios, la empresa estaría llegando a 28 puntos de venta en el país.

Vindi llegaría a 28 locales en Costa Rica próximamente. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

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