Vino en la tierra del café: así logró una finca en Dota adaptar la viticultura al clima de Costa Rica

Por Brandon Flores

Durante más de un siglo, el café fue el pilar de la economía agrícola y la identidad de Costa Rica. Las plantaciones de arábiga en varias regiones han definido el paisaje y han establecido una sólida cultura de exportación. No obstante, el país se aventura ahora en una nueva dirección agroindustrial: desafiando su tradición histórica y sus condiciones climáticas tropicales, Costa Rica está explorando con éxito el segmento vinícola de alta calidad, abriendo así un capítulo inédito en su historia agrícola.








