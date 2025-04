Vuelos internos en Costa Rica: cuánto cuesta viajar a Guanacaste o Puntarenas del 1.° al 4 de mayo

El próximo feriado será el Día del Trabajador. Aunque este no fue trasladado, y su disfrute se mantiene para el mismo 1.º de mayo, las personas podrían extender el periodo de vacaciones hasta el 4 de mayo si solicitan libre el viernes a sus patronos.

Haciendo esa gestión, es posible que muchas personas estén libres del 1.° al 4 de mayo y aprovechen para ir de paseo a las zonas costeras del país.

Dado que salir de la Gran Área Metropolitana (GAM) durante estas fechas podría generar largas presas en las carreteras, una alternativa para quienes busquen evitar el tráfico y llegar más rápido a su destino es optar por el transporte aéreo.

Actualmente, existen varias opciones de vuelos internos que salen desde la terminal doméstica del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Los destinos de estos vuelos dependen de la aerolínea con la que se desea viajar.

Por ejemplo, Sansa ofrece vuelos regulares hacia Liberia, Tamarindo, Nosara, Cóbano, Quepos, Puerto Jiménez, Golfito, Bahía Drake, Fortuna, Limón y Tortuguero.

Costa Rica Green Airways, la competencia actual de Sansa en el mercado de vuelos itinerados domésticos, tiene salidas desde el Juan Santamaría hacia Nosara, Cóbano, Quepos y Puerto Jiménez, según se indica en su sitio web.

¿Cuánto vale llegar por aire a estos destinos?

Para estimar el presupuesto necesario para volar a Nosara, Cóbano, Quepos o Puerto Jiménez del 1.° al 4 de mayo del 2025, El Financiero realizó las cotizaciones a través de las páginas web de Sansa y Costa Rica Green Airways.

Las tarifas de Sansa, consultadas la mañana del 22 de abril, corresponden a su categoría regular, que incluye una maleta facturada de 30 libras y un equipaje de mano de 10 libras.

Por su parte, la tarifa estándar de Costa Rica Green Airways para ir a Nosara y Cóbano incluye una maleta facturada de 35 libras y un equipaje de mano de 10 libras.

Para los vuelos hacia Quepos y Puerto Jiménez, esa categoría no estaba disponible. Ante esto, para el primer destino en mención se cotizó la tarifa economy plus, que permite un equipaje de mano de 20 libras, y la estándar plus para Puerto Jiménez, que incluye una maleta facturada de 40 libras y un equipaje de mano de 10 libras.

Teniendo claro el equipaje permitido en las distintas tarifas, ahora sí, veamos cuánto cuesta por persona el viaje a estos cuatro destinos nacionales.

El plan de viajar por vía aérea a un destino nacional también se podría realizar con el feriado de julio. El 25 de ese mes se conmemora el Día de la Anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica, y este año cae viernes. En este caso, los trabajadores podrían solicitar vacaciones el jueves 24 o el lunes 28 (incluso ambos) para tener un descanso más grande.

Vuelos internos en Costa Rica

Una nota publicada por El Financiero en junio de 2024 mencionaba que el turista local no está tan habituado a volar hacia los destinos naturales más reconocidos en Costa Rica.

En el artículo se explicaba que el hecho de que las distancias fueran manejables por tierra y la poca oferta de vuelos ha ocasionado que todavía no se dé una masificación y se mantenga la preferencia de los desplazamientos por carretera.

Los visitantes extranjeros, según el artículo, siguen siendo el principal público meta de los vuelos internos en el país.