Tras la apertura de sus dos últimas sedes, El Cafetal II (en noviembre de 2025) y Zona Franca La Lima (en abril de 2026) con una inversión conjunta superior a los $7 millones, la firma WeWork se prepara para el cierre del actual año y para el que viene.

La compañía opera cuatro sedes (C3 Cariari, Escazú Village, El Cafetal II y La Lima) con capacidad para más de 5.900 unidades de trabajo y anunció que la sede de Cafetal II, ubicada en Belén de Heredia y en la que se invirtieron más de $3 millones, registra una ocupación del 45%. Este punto cuenta con más de 3.000 metros cuadrados y capacidad para aproximadamente 630 puestos de trabajo.

La firma continúa con su estrategia de atracción de firmas de servicios, en especial profesionales independientes y emprendedores de ese sector y de base tecnológica. De hecho, en Cafetal II se instaló la multinacional Elevate, que pasó de 15 a 35 colaboradores y proyecta alcanzar los 40 al cierre de 2026.

“El primer año de WeWork El Cafetal II ha sido una etapa de consolidación”, dijo Fabrizio Meléndez, gerente comercial de WeWork Costa Rica. “Alcanzar un 45% de ocupación refleja una aceleración considerable en el posicionamiento de nuestro modelo, ofreciendo infraestructura corporativa que responde a las necesidades de las empresas, tanto cuando llegan al país como cuando amplían sus operaciones”.

El modelo también ofrece a las empresas la posibilidad de contar con costos operativos más previsibles mediante un modelo todo incluido con servicios integrados y de ajustar sus espacios de acuerdo con la evolución de sus equipos. Estas condiciones resultan relevantes para compañías internacionales que buscan iniciar operaciones en Costa Rica y mantener la capacidad de expansión.

“Al establecer una operación en un nuevo mercado, es importante elegir una ubicación cercana al talento y contar con un entorno adecuado para los colaboradores. WeWork Costa Rica nos ofreció infraestructura lista desde el primer día y la flexibilidad necesaria para ampliar nuestros espacios conforme ha crecido el equipo”, destacó Ivaylo Slavov, presidente y director ejecutivo de Elevate.

WeWork indicó que las aperturas en Costa Rica requirieron entre $3 millones y $11 millones por sede. (WeWork/WeWork)

Planes en ciernes

Para el cierre de 2026 y durante 2027, la inversión tiene dos frentes. El primero es adaptar las sedes actuales a la demanda de operaciones de mayor escala. El segundo es evaluar nuevas ubicaciones, tanto en el este de la Gran Área Metropolitana como en otros mercados de Centroamérica y el Caribe.

“Son análisis en curso: cuando haya decisiones en firme, las comunicaremos”, respondió Meléndez a El Financiero.

La firma no tiene un monto definido de inversión para los próximos 13 meses, pues las nuevas ubicaciones están en evaluación y la inversión depende del tamaño y del nivel de adecuación de cada edificio.

Sin embargo, como referencia, las aperturas en Costa Rica requirieron entre $3 millones y $11 millones por sede: más de $11 millones en Escazú Village (11.000 m²), más de $3 millones en El Cafetal II (3.000 m²) y más de $4 millones en La Lima (2.900 m²).

“Una parte de la inversión se destinaría a nuevas sedes, pero hoy no tenemos una ubicación ni una fecha comprometidas”, dijo Meléndez. “En Costa Rica analizamos el este de la GAM, donde La Lima, en Cartago, fue nuestro primer paso. La decisión depende de tres criterios: demanda corporativa comprobada en la zona, disponibilidad de edificios clase A y, cuando aplique, acceso al Régimen de Zona Franca”.

El modelo de alquiler y ocupación de oficinas en forma flexible permite a las empresas reconfigurar su espacio según sus requerimientos. (WeWork/WeWork)

Impacto y estrategia

Meléndez explicó que la principal línea de trabajo en las sedes actuales es los pisos corporativos exclusivos: un piso completo para una sola empresa, acondicionado según sus requerimientos, con áreas comunes, zonas de alimentación, cabinas telefónicas y oficinas privadas.

“Responde a empresas que quieren la escala y la privacidad de una sede propia sin invertir capital en construirla ni firmar un contrato rígido de largo plazo”, explicó.

En paralelo, la firma realiza foros y eventos corporativos, así como ofrece membresías All Access para pymes y profesionales independientes, un nicho que representa cerca del 40% de las más de 200 empresas que se encuentran en su portafolio.

Ante el impacto de la reducción de operaciones de transnacionales de servicios, Meléndez respondió que algunas multinacionales de esta industria redujeron su huella.

“El ajuste es real y lo vemos en nuestras sedes”, afirmó Meléndez. “Eso se traduce en redimensionamientos de oficina. La diferencia está en cómo se absorbe”.

El ejecutivo explicó que en un modelo flexible la empresa puede reducir o reconfigurar su espacio y mantener su operación en el país, en lugar de quedar atada a un contrato a largo plazo por metros que ya no usa. También hay un cambio en la demanda.

“Al mismo tiempo, la demanda nueva tiene otro perfil: operaciones más compactas y especializadas, que prefieren no invertir capital en infraestructura para empezar”, indicó.

Según Meléndez, el 21% de las compañías del portafolio estableció su primera sede en Costa Rica desde WeWork y escalaron sus operaciones en sus sedes. Incluso en los últimos tres meses se incorporaron seis empresas de sectores como tecnología, ciencias de la vida y servicios corporativos globales, que suman más de 200 estaciones de trabajo.

“Lo enfrentamos con tres acciones: acompañar a los clientes actuales en cada ajuste para que permanezcan en nuestras sedes; diversificar el portafolio por industria, donde tecnología representa cerca de un tercio de las empresas con oficina privada; y trabajar de la mano con Cinde y Procomer para que las empresas que ingresan al país puedan operar desde el primer día”, aseguró Meléndez.