“Para nosotros es evidente que las marcas que se atreven van a salir absolutamente ganadoras en esta crisis. Van a ganar en market share y en contacto con el consumidor. Es un momento para que se tomen los espacios en la mente del consumidor. Esto significa entenderlo, tener una creatividad que responda y realmente sea memorable y aprovechar que hay espacios que otros no se están tomando. A los que no se atrevan la inercia los va a llevar hacia adelante por un tiempo, pero luego lo que van a ver es un cohete que les pasa al lado y que ellos no tienen cómo alcanzar”, aseguró Salaverría.