Los números para la administración Alvarado Quesada son en su mayoría positivos (58% considera que están manejando la crisis bien, muy bien o excelente, 33% que regular y 9% que mal o muy mal). La figura particular del mandatario tiene evaluaciones mixtas (36,2% considera que ha estado a la altura de la situación, 31,9% opina que no y otro 31,9% dice que no sabe).