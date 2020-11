Cannabis no psicoactivo para uso industrial. Se establece en el Art. 5 que la producción del cannabis no psicoactivo para fines alimentarios e industriales es “libre”, y que no requiere autorizaciones previas salvo las de cualquier actividad agropecuaria. Pero el Art. 6 establece que en realidad estarán sujetas a registro y fiscalización, según se fije reglamentariamente. Entonces, la actividad no es libre, por lo que es necesario repensar la coexistencia de ambos artículos. En Uruguay, por ejemplo, incluso la producción de cannabis no psicoactivo requiere una licencia otorgada por el equivalente al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), presentar un proyecto técnico, un plan de negocios y la designación de un profesional responsable.