Ahora bien, con la anterior introducción cabe resaltar, que el cáñamo no es lo mismo que la marihuana, lo cual es un error común de escuchar en las personas, por no contar con la información adecuada. Esto, porque la marihuana cuenta con altos niveles de THC, que es el responsable de crear las sensaciones de psicoactivo que están directamente relacionadas con la droga; mientras que el cáñamo, por el contrario, está relacionado con el CBN y el CBD, por lo que cuenta con un mínimo o nulo componente psicoactivo, que no son suficientes para llegar a crear los efectos psicoactivos de la marihuana.