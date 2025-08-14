Opinión

¿Chavismo: puede existir sin Chaves?

Constantino Urcuyo explica las dificultades del chavismo para su continuidad.

Por Constantino Urcuyo

Chaves es un fenómeno inédito, fruto de la coyuntura, del derrumbe del sistema de partidos y de la crisis orgánica del régimen político.








Constantino Urcuyo

Constantino Urcuyo

Es abogado y doctor en Sociología Política de la Universidad de París. Catedrático de la Universidad de Costa Rica, exdiputado y director académico del Ciapa. Profesor visitante en las universidades de Tulane y Salamanca. También es consultor internacional y nacional para diversas empresas.

