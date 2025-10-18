Opinión

China no buscará nuevos tratamientos especiales y diferenciados en las negociaciones con la OMC

Por Wang Xiaoyao

Durante el 80.º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas celebrado en septiembre del año en curso, China anunció que en su calidad de gran país en desarrollo responsable, no buscará nuevos tratamientos especiales y diferenciados en las negociaciones actuales y futuras con la Organización Mundial del Comercio (OMC). El 24 de septiembre China presentó un documento a la OMC para explicar en detalle su postura.








