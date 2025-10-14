Opinión

Ciberseguridad en la era de IA

Opinión de Ineke Geesink | “La realidad es que la ciberseguridad es hoy un tema para abordarse desde juntas directivas. Las amenazas potenciadas por IA no son solo problemas de TI, pueden interrumpir operaciones, dañar reputaciones y erosionar la confianza del cliente”

Por Ineke Geesink

La inteligencia artificial (IA) dejó de ser una promesa futurista para convertirse en un imperativo de negocio. Hoy impulsa eficiencia, innovación y crecimiento, pero también plantea nuevos desafíos. Así como las organizaciones la adoptan para protegerse, los ciberdelincuentes la están utilizando para perfeccionar sus ataques.








IACiberseguridad

