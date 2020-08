Joseph E. Stiglitz, Premio Nobel de Economía y profesor distinguido de la Universidad de Columbia, es economista principal en el Roosevelt Institute y fue vicepresidente sénior y economista principal en el Banco Mundial. Su libro más reciente se titula People, Power, and Profits: Progressive Capitalism for an Age of Discontent (Penguin, 2020). (Hay traducción al español: Capitalismo progresista: la respuesta a la era del malestar.) Hamid Rashid, ex director general para cuestiones económicas multilaterales en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Bangladesh, es director del área de supervisión económica mundial en el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas.