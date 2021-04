La competitividad de las costas, las fronteras y las zonas rurales en general, es uno de los retos más importantes de la Costa Rica del bicentenario. Este no es un objetivo en sí mismo, si no que se entiende la competitividad como una de las condiciones necesarias para elevar el bienestar de sus habitantes. Se entiende la competitividad como el conjunto de políticas, factores e instituciones que promueven el aumento de la productividad de una nación o una región en particular.