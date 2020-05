4. Modificación unilateral del contrato. La administración podrá modificar unilateralmente el contrato, aún y cuando no se haya iniciado, siempre que no cambie las funciones, no afecte objeto del contrato ni su naturaleza. Si se da un aumento, debe ser sobre bienes de naturaleza similar, y éste no debe exceder 50% del monto de contrato original, incluyendo reajustes o revisiones. No obstante, y de ser necesaria una modificación no prevista en la normativa, en razón de la situación de emergencia, podría solicitarse la autorización a la Contraloría.