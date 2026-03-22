Corporate venture capital: una oportunidad para fortalecer la innovación en Costa Rica

Costa Rica ha construido una reputación como país abierto a la inversión, con talento humano calificado, estabilidad y una creciente vocación por la innovación. Esa trayectoria le ha permitido atraer empresas globales, desarrollar capacidades técnicas y posicionarse en actividades de mayor sofisticación. Sin embargo, si el país aspira a dar el siguiente paso en su desarrollo económico, ya no basta con atraer innovación desde afuera. También necesita fortalecer su capacidad para generarla, escalarla y financiarla desde adentro. Aquí, las grandes corporaciones tienen mucho que aportar.

En ese contexto, conviene discutir un tema que en otros mercados ya ha madurado, pero que en Costa Rica sigue siendo relativamente nuevo: el Corporate Venture Capital (CVC). Se trata de cuando una corporación invierte en startups no solo con la expectativa de un retorno financiero, sino también con un interés estratégico más amplio: acercarse a nuevas tecnologías, explorar modelos de negocio emergentes, entender las transformaciones del mercado y abrir opciones de crecimiento futuro. Visto así, el CVC no es una iniciativa de imagen ni una forma de filantropía empresarial. Es una herramienta de estrategia corporativa.

Su relevancia no radica únicamente en la posibilidad de obtener buenos resultados financieros de una inversión puntual. Su verdadero valor radica en que puede servir de puente entre la gran empresa y el ecosistema emprendedor. En economías pequeñas como la costarricense, donde el desarrollo depende menos de la escala masiva y más de la articulación efectiva entre actores, ese tipo de puentes puede tener un impacto significativo.

Costa Rica ha avanzado en la construcción de su ecosistema de innovación y emprendimiento. Universidades, incubadoras, aceleradoras, organismos internacionales, iniciativas privadas e incluso algunos esfuerzos públicos han contribuido a que haya más emprendedores, más capacidades técnicas y mayor exposición a tendencias globales.

Uno de los retos más persistentes sigue siendo el mismo: cómo lograr que más empresas jóvenes pasen del entusiasmo inicial, del piloto o de la validación temprana a una etapa real de crecimiento y consolidación.

Para que eso ocurra, el ecosistema necesita mucho más que buenas ideas. Necesita clientes relevantes, acceso a mercado, redes de confianza, conocimiento sectorial, validación comercial y capital inteligente. Ahí es donde las grandes corporaciones pueden desempeñar un rol decisivo. Una corporación puede aportar recursos financieros, pero también algo más valioso para una startup: la posibilidad de probar su solución en un entorno real, aprender de la complejidad de una industria, acceder a un cliente de peso, ganar legitimidad y acelerar su curva de aprendizaje. Desde la óptica de la empresa consolidada, la relación también tiene sentido porque le permite observar de cerca tendencias emergentes, acercarse a nuevas capacidades y explorar con mayor rapidez soluciones que difícilmente surgirían con la misma agilidad en sus estructuras tradicionales.

Para que esa contribución sea positiva, el diseño importa mucho. Una de las razones por las que algunas experiencias de CVC fracasan o generan frustración es que ciertas corporaciones acceden a este espacio con una lógica demasiado estrecha, centrada casi exclusivamente en la rentabilidad financiera. Cuando eso ocurre, la relación con las startups se desordena rápidamente. Por eso, el punto de partida no debería ser simplemente invertir, sino construir una tesis clara y bien pensada. Esa tesis debe responder preguntas fundamentales: qué cambios observa la corporación en su industria, qué capacidades le interesa desarrollar o monitorear, qué tipo de tecnologías o soluciones podrían complementar o desafiar su posición actual y en qué espacios tiene sentido aprender más rápido. Una tesis estratégica bien formulada permite seleccionar mejor las oportunidades, alinear expectativas y reducir el riesgo de malas experiencias derivadas de inversiones desconectadas de la visión a largo plazo de la empresa.

Además, el CVC no tiene un único formato de implementación. Algunas corporaciones podrán desarrollar un vehículo formal de inversión. Otras podrían empezar con coinversiones junto a actores especializados. En ciertos casos, puede utilizar modelos de venture clienting, en los que la empresa no entra primero como inversionista, sino como cliente temprano de una startup. Ese enfoque permite validar soluciones en un contexto real, conocer mejor la capacidad del emprendimiento y generar aprendizaje mutuo antes de tomar decisiones de capital. No es casualidad que BID Lab y Wayra hayan impulsado esta conversación en América Latina mediante iniciativas como CIV LAC, una plataforma regional creada en 2021 para conectar corporaciones y startups.

(Shutterstock/Shutterstock)

Los referentes internacionales muestran que no se trata de una idea abstracta. En Estados Unidos, Intel opera Intel Capital desde 1991, mientras que GV y Salesforce Ventures son otros ejemplos conocidos. En México también existen referencias relevantes, como Cemex Ventures y Femsa Ventures, que muestran cómo grandes corporaciones pueden utilizar estos mecanismos para acercarse a la innovación con valor estratégico.

Costa Rica cuenta con condiciones interesantes para impulsar esta conversación con madurez. Tiene grupos empresariales relevantes, empresas familiares con visión de largo plazo, sectores productivos sofisticados y una base emprendedora que, aunque todavía enfrenta limitaciones, ha venido ganando experiencia, ambición y exposición internacional. Si el país quiere consolidar un ecosistema de innovación más dinámico, más sofisticado y más conectado con la economía real, la gran empresa tiene el potencial de convertirse en una protagonista activa de esa construcción.

El Corporate Venture Capital no es una solución mágica ni sustituye la necesidad de contar con una buena estrategia, gobernanza y criterio empresarial. Pero sí puede ser una herramienta poderosa para alinear los intereses corporativos con el desarrollo económico, la innovación y la competitividad. En una economía como la costarricense, donde la articulación entre actores puede marcar una diferencia decisiva, vale la pena entender el CVC no solo como una tendencia de inversión, sino también como una oportunidad para que la gran empresa contribuya al fortalecimiento del ecosistema emprendedor del país.

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El autor es doctor en Administración de Empresas y especialista en emprendimiento, innovación corporativa y venture capital. fran@resourci.com