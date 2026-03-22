Opinión

Corporate venture capital: una oportunidad para fortalecer la innovación en Costa Rica

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Por Francisco Pérez

Costa Rica ha construido una reputación como país abierto a la inversión, con talento humano calificado, estabilidad y una creciente vocación por la innovación. Esa trayectoria le ha permitido atraer empresas globales, desarrollar capacidades técnicas y posicionarse en actividades de mayor sofisticación. Sin embargo, si el país aspira a dar el siguiente paso en su desarrollo económico, ya no basta con atraer innovación desde afuera. También necesita fortalecer su capacidad para generarla, escalarla y financiarla desde adentro. Aquí, las grandes corporaciones tienen mucho que aportar.








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