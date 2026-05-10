Opinión

Costa Rica no necesita más diagnósticos, sino un sistema inteligente para recuperar los aprendizajes

Invertir en un sistema nacional inteligente no es un gasto tecnológico; es una apuesta urgente por la equidad, la productividad futura y la cohesión social de Costa Rica.

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Por Carlos Camacho Valverde

Costa Rica atraviesa una de las crisis educativas más profundas de su historia reciente. Más de la mitad de los estudiantes costarricenses no alcanza niveles mínimos de competencia en áreas fundamentales según las últimas mediciones internacionales. Esa cifra debería bastar para encender todas las alarmas nacionales.








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