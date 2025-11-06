Opinión

Cuando emprender no basta: la arquitectura que Costa Rica debe construir

Costa Rica ha construido su reputación sobre la estabilidad, la educación y la sostenibilidad, pero en la era de la innovación, esos logros ya no bastan. El verdadero desafío país es convertir esa base sólida en un motor dinámico de emprendimiento, tecnología y bienestar.

Por Byron Salas Conejo

Durante décadas, la estabilidad política, la paz social y el talento humano han sido los pilares que distinguen a Costa Rica; sin embargo, el mundo actual se mueve a un ritmo distinto: la innovación y el emprendimiento de alto impacto son los nuevos motores del desarrollo. Si aspiramos a una Costa Rica próspera y sostenible hacia 2030, debemos atrevernos a evolucionar de país estable a país innovador, y dar el salto que definirá nuestro futuro.








