Opinión

Cuando la IA aprende a mentir con la voz del jefe

El abogado Mauricio París nos explica una nueva amenaza, la suplantación de la voz de ejecutivos de empresas elaborada con IA para cometer fraudes y estafas. También analiza cuál es la responsabilidad de los empleados.

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Por Mauricio París

Las técnicas de suplantación de identidad corporativa evolucionan con la inteligencia artificial y ponen en jaque a empleados y empresas costarricenses. “Estoy en una reunión urgente. Necesito que hagás una transferencia ahora mismo a este proveedor. Es absolutamente confidencial.” Una frase así, aparentemente ordinaria, puede costarle a una empresa cientos de miles de dólares, y a un empleado, su puesto de trabajo.








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