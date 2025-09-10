Opinión

Definir una ruta progresiva de recuperación de la inversión educativa: un desafío viable e inaplazable

¿Sabía que la educación en Costa Rica enfrenta su peor crisis en 40 años? No es solo por problemas pasados; una gestión errática y recortes históricos nos están dejando atrás. Mientras el mundo avanza hacia la inteligencia artificial, estamos comprometiendo el futuro de nuestras nuevas generaciones.

Por Isabel Román

En los últimos años la crisis educativa en Costa Rica se agravó. A los rezagos históricos no atendidos y los efectos del apagón educativo, que afectaron profundamente los aprendizajes de las y los estudiantes, entre el 2022 y 2025 se sumó un tercer factor: una gestión educativa errática y sin rumbo claro por parte del Ministerio de Educación Pública (MEP), que desarticuló programas estratégicos y debilitó logros históricos sin ofrecer mejores alternativas a cambio.








