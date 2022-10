Desmitifiquemos las inversiones del ROP

¿Es la inversión internacional la causa de la baja continua en los rendimientos del ROP y FCL que hemos visto en el año?

“Los mercados de valores son el mecanismo para transferir dinero de los inversionistas impacientes a los pacientes”. — Warren Buffet

La respuesta es no, y voy a comentar tres causas que a mi juicio explican la caída. Una es el mercado internacional y las otras dos son razones locales, concentración de mercado local y tipo de cambio.

No están relacionadas para nada con mala gestión, falta de supervisión, falta de diversificación, compra de ETF´s o a la inversión internacional por sí misma, como he oído mencionar repetidas veces. La situación económica internacional es parte del problema, la subida en los rendimientos, subida en tasas, inflación a niveles no vistos en décadas, la guerra en Ucrania, desaceleración en China y podría seguir, generan un ambiente adverso, pero son solo parte del problema. Estamos en medio de una crisis y esta también pasará.

Dice el dicho que para hablar y comer pescado hay que tener mucho cuidado, igual para hablar de inversiones, la inversión internacional no es el “coco” con el que nos asustaban a los que ya peinamos canas, veamos otras razones.

La Diversificación

La diversificación es una decisión lógica, no podemos concentrar el patrimonio de los cotizantes en un solo activo o país o menos en una moneda débil como el colón. Las OPC costarricenses invierten hoy, al cierre de setiembre, en promedio el 75% de los activos del ROP y FCL en activos costarricenses, bonos del sector privado, fondos de inversión y fundamentalmente en bonos de Hacienda, el 60% de las inversiones son en deuda pública costarricense y además cerca del 70% de las inversiones son en colones, entonces tenemos una fuerte exposición al mercado local y a la moneda local.

El mercado local

Nuestro mercado de capitales es muy pequeño, altamente concentrado en bonos y operaciones de corto plazo y una fuerte presencia del sector público. De acuerdo con la información de la Bolsa Nacional de Valores, hasta setiembre de este año las operaciones por sector, público y privado son 90% y 10% respectivamente, el mercado accionario representa tan solo el 0,17% del total transado, además las inversiones de las OPC deberían de ser de largo plazo, pero solamente el 29% de las operaciones en la Bolsa se hacen a más de tres años y casi el 60% se hacen a plazos de 180 día o menos ¿Cómo entonces pretendemos que una OPC pueda diversificar con estos números?

La caída en los precios de bonos locales

Un aspecto que ha quedado olvidado en las explicaciones que he oído, es la caída en precio de los bonos locales, recordemos que los fondos se valoran a diario, sus inversiones locales e internacionales y de ahí se calcula la rentabilidad de la inversión, que puede ser positiva o negativa.

Cuando caen los precios de los bonos locales también cae la valoración de la cartera, esto se da producto de los aumentos en la tasa de interés local e internacional, en promedio los bonos con vencimiento del 2026 y hasta el 2036 han caído en el año un 16%, ¿Cuál es el impacto en la rentabilidad de esa caída?

En promedio los fondos de pensión han tenido una minusvalía del 16% durante el año, vía precios locales.

Tipo de Cambio

Muchos nos alegramos por la baja en el tipo de cambio, pero ¿tendrá algo que ver el tipo de cambio con la rentabilidad del ROP y FCL? Por supuesto que sí, como mencioné arriba la valoración a mercado, no solo incluye el valor de los activos, sino el valor total de la cartera que se presenta en colones, es decir, se coloniza la cartera de inversiones. El valor del dólar llegó el 24 de junio a ¢697,32 y el 16 de octubre cerró en 621,03, lo cual es una apreciación del 11%, lo cual se traduce en una valoración negativa de la cartera administrada en dólares por las OPC del 11% y en promedio las OPC mantienen un 35% de sus inversiones en dólares en Costa Rica y fuera, el impacto es fuerte y eso no tiene que ver con ETF o inversiones internacionales.

El Mercado Internacional

Si ha leído hasta aquí, podría preguntarse, ¿entonces afuera no pasa nada todo está bien, es un paraíso? No, no es ese mi mensaje. Internacionalmente está pasando una situación muy complicada y que ha afectado prácticamente a todos los instrumentos de inversión, a las economías grandes y a las pequeñas, y ha provocado una caída mundial en las inversiones, le doy unos ejemplos, si un fondo hubiera invertido en bonos de países desarrollados Estados Unidos, Alemania, Inglaterra sus rendimientos serían al 30 de setiembre: -13,5%, -15,4% y -26,3%, respectivamente y eso que estamos hablando de bonos de altísima calidad AA, no de bonos “basura”. Las acciones han caído de la misma forma, una inversión en acciones de mercados desarrollados ha tenido una rentabilidad de -27% y nombres muy conocidos: Apple -20%, Amazon -31%, Tesla -44%.

Sí, los mercados han caído y alguien podía pronosticar una caída de esta magnitud y que todos los activos cayeran juntos, sin duda la respuesta es un no rotundo, muchas anticipábamos caídas en los bonos y acciones, pero moderadas, sin embargo, esto no es la primera vez que pasa y siempre los mercados de valores vuelven al crecimiento, esta vez las OPC estaban invertidas en el mercado, en las anteriores ocasiones no y por eso muchos atacan sin piedad a este mercado, porque desconocen que los mercados de valores tienen alzas y bajas y eso se llama riesgo de mercado, es algo a lo que todos los inversionistas están expuestos.

El Siglo XX tuvo, dos guerras mundiales con bombas atómicas, la guerra de Vietnam, Corea, crisis de petróleo, décadas pérdidas, la guerra fría, inflación, crisis de deuda, empresas nacieron y desaparecieron. El índice accionario Dow Jones inició el siglo pasado con 68,12 puntos y cerró el siglo en 10.800 puntos.

El autor es analista financiero especializado en mercados internacionales.