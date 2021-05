Cuarto, el Banco Central dice que no revela las reglas de intervención para evitar “efectos no deseados sobre el nivel de reservas internacionales del país”. ¿Pero no era que su único objetivo era la tasa de inflación? Es decir, en la misma respuesta en la cual el BCCR quiere convencernos de que su único objetivo es la inflación, nos dice que tiene un objetivo de nivel de reservas internacionales.