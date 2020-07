Por otro lado, una vez ingresados al territorio nacional, es necesario definir si se aplicarán o no restricciones al tránsito no solo de turistas, sino también de los proveedores de bienes y servicios relacionados, en especial si la restricción vehicular siguiera afectando a los demás nacionales, o si continuarán o no las limitaciones para el acceso a las playas (ya flexibilizado) y el aforo reducido en hoteles y restaurantes, particularmente si las cifras de los contagios sigue en aumento, como ha sucedido durante este mes de julio.