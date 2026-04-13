Opinión

Editorial: Comercio abierto para Costa Rica, pero sin ingenuidades

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Por El Financiero

Costa Rica ha construido buena parte de su éxito reciente sobre la apertura comercial. Durante más de década y media bajo el Cafta-DR, el país ganó fama como “buen alumno” del libre comercio: cumplidor, predecible y respetuoso de las reglas. Sin embargo, la experiencia de los últimos meses muestra que esa buena conducta no siempre se traduce en reciprocidad por parte de nuestro principal socio, Estados Unidos. El crecimiento exportador general del 14% en 2025 es una cifra alentadora, pero no basta para evaluar la salud del modelo si por debajo se acumulan señales de vulnerabilidad.








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