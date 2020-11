La crisis afecta a las grandes cadenas hoteleras y negocios más grandes, pero también a emprendimientos familiares como el de la leche dormida de los Gutiérrez, las rosquillas de doña Joany o la cuajada de doña Filomena, en donde las posibilidades del teletrabajo o de reinventarse en el corto plazo son inexistentes. Las restricciones se han flexibilidado recientemente y se espera un repunte en el cierre de este año, pero es probable que la recuperación sea insuficiente y muy lenta, al no haber todavía disponibilidad de una vacuna efectiva. Mientras ello no ocurra, a los proveedores del sector no les queda más que extremar las medidas de precaución (limpieza, mascarilla obligatoria, distanciamiento, congregaciones pequeñas y al aire libre), no solo para garantizar las seguridades que el cliente necesita sino también para evitar que la situación se salga de control, haciendo aún más difícil esa recuperación.