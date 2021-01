Esos datos deben provocar una importante llamada de atención, en particular si consideramos que Costa Rica ya enfrenta, de por sí, un problema estructural en el campo laboral, que se resume en que la oferta de trabajo no empata fácilmente con la demanda. Esto provoca que tengamos una gran cantidad de personas con pocas cualificaciones que no encuentran trabajo, mientras que un importante grupo de empresas se quejan de que el país no cuenta con la cantidad de personal calificado que se requiere para poder invertir y crecer más. Esta discrepancia tiene, además, efectos perniciosos en la desigualdad, por las diferencias salariales que provocan.