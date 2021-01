Por otro lado, una exitosa campaña de vacunación es también clave. Junto a las razones humanitarias que la exigen, la economía no podrá reabrirse plenamente, ni reactivarse, si no existen las condiciones de salubridad necesarias para volver a la normalidad. Tener acceso a las vacunas es un primer paso y, sin duda, fue esperanzador constatar que el país haya podido recibir las primeras entregas (alrededor de 90.000 vacunas) de la compra de varios millones de dosis. Sin embargo, el inicio del programa ha sido excesivamente lento y limitado, pues, a la fecha, solo se han administrado alrededor de 10.000 dosis. De mantenerse ese ritmo y alcance, se tardarán muchos meses o años antes de que se alcance la inmunidad de rebaño y no haya riesgos para la salud pública. Ciertamente, una vez que arriben a puerto costarricense los ultra-congeladores provenientes vía marítima desde China, podríamos esperar una mayor celeridad, quizás a partir de finales de febrero. Ojalá sea así, pues lo contrario sería inadmisible en un sistema de salud presuntamente sólido como el que tenemos.