Resulta preocupante, en este contexto, el silencio de algunos diputados en torno a la propuesta impulsada por el legislador Cruickshank Smith, así como las declaraciones ambiguas o evasivas que dan otros parlamentarios. ¿Por qué no se pronuncian con meridiana claridad? ¿Cálculo político? (no sería nada nuevo). ¿Incomprensión de lo que está en juego? (no sorprendería en el Congreso actual). ¿Carencia de argumentos sólidos? (no sería de extrañar). ¿Fobia a las críticas y cuestionamientos? (no le luce a los políticos). ¿Falta de transparencia? (no jueguen, por favor, a las sorpresas de última hora).