Finalmente, tres reflexiones. Primero, la estabilización de las finanzas públicas no será una tarea fácil y rápida, porque el deterioro fiscal fue muy grande y el fantasma de la deuda nos perseguirá por varios años. Segundo, se necesitará de reformas adicionales especialmente en el ámbito de la recaudación de impuestos, en el empleo público y en la eliminación de entidades y programas públicos innecesarios. Tercero, no se debe olvidar que el equilibrio fiscal no es un objetivo en sí mismo, tan solo es un medio para que el Estado pueda realizar las políticas públicas para el crecimiento, la estabilidad y la equidad.