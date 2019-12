Consideramos acertada esta decisión. Si bien estamos de acuerdo en que sea el mercado el que defina la pauta en cuanto a la determinación del tipo de cambio, no podemos pasar por alto que el financiamiento externo del Gobierno Central (colocación de $1.500 millones de bonos en el mercado financiero externo más los empréstitos con el BID y la CAF) están incorporando al mercado cambiario local una “oferta artificial”. Por lo tanto, si el Banco no interviene para comprar divisas, el tipo de cambio resultante no reflejaría las condiciones “naturales” de escasez de la divisa.