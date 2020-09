No es de extrañar, entonces, la reacción tan fuerte y generalizada de la ciudadanía en contra de las medidas presentadas por el Ejecutivo. El país no está dispuesto a aceptar nuevos tributos si el gobierno no demuestra un compromiso firme, tangible y medible con reformas que mejoren sustancialmente la calidad del gasto, eliminen el desperdicio de recursos, y recompongan un Estado atrofiado para que sirva con eficiencia a quienes lo mantienen. La responsabilidad, hoy, estriba no solo en reconocer la necesidad de recursos frescos, sino también —y primordialmente— en exigir esos cambios, cambios que debieron haberse impulsado desde hace muchos gobiernos con cada una de los proyectos tributarios que se buscaron.