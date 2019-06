El Gobierno debe concentrarse en mejorar las condiciones para que la economía vuelva a crecer como en el pasado, para lo cual no puede dar marcha atrás ni frenar las reformas institucionales que se requieren para alivianar la carga del sector privado, único generador de empleo sostenible. Los partidos políticos, principalmente los que han tenido experiencia de gobierno, no deben caer en la tentación de unirse a la protesta callejera con fines electorales. El resto de nosotros no debemos dejarnos llevar por el llamado irracional y emotivo a la violencia y la agresión ni atizar el fuego. Las diferencias que tenemos pueden y deben ser resueltas a través del diálogo, la negociación y de los mecanismos institucionales que con tanto empeño hemos creado a través de nuestra historia.