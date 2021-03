Ese impacto, sin embargo, no ha sido parejo, como tampoco lo ha sido la recuperación de ese duro golpe. Por razones entendibles, para el sector turismo, incluyendo las actividades de alojamiento y servicios de comida, la caída ha sido estrepitosa, y su total recuperación no será posible mientras no se eliminen completamente las restricciones y, en especial, disminuya el temor de la población a tomar riesgos innecesarios.