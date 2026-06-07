Opinión

El auge agrícola de América Latina se está desvaneciendo

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Por Ana María Ibáñez, Lina Salazar, y Maja Schling

América Latina y el Caribe (ALC) es una potencia agrícola regional. Aunque representa solo el 8% de la población global, la región aporta casi el 16% de las exportaciones agrícolas, y los aguacates mexicanos, la carne vacuna argentina, el café colombiano y el salmón chileno hoy se consideran productos básicos en los supermercados y hogares de todo el mundo.








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