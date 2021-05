La CNV, como ente adscrito al BCCR, seguía las reglas administrativas de este en materia de personal, proveeduría, presupuesto, etc. Por ejemplo el horario, era de 8:45 a. m. a 4:45 p. m., pero pronto noté que los compañeros provenientes de la BNV seguían laborando de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., como venían habituados, y aún más horas; y lo hacían con notable intensidad. Creo que sin mediar palabra o instrucción, y sin tener que instalar un reloj marcador, no volvimos a entrar a las 8:45, ni a salir a las 4:45. Pero tampoco corríamos a llenar el formulario celeste de autorización de horas extra. No porque se prohibiera, sino porque al esfuerzo lo nutría otra motivación, una mística diferente.