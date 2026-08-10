Opinión

El espejismo del colón fuerte: la asfixia deliberada del campo y el turismo

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Por Juan Carlos Araya Castillo

Costa Rica vive atrapada en una paradoja macroeconómica destructiva que se aplaude en los centros financieros de San José, pero se sufre con desesperación en las costas y las zonas rurales. Mientras las autoridades celebran el control fiscal y exhiben un colón artificialmente fuerte como trofeo de estabilidad, el motor productivo que sostiene el empleo de miles de familias fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM) se está apagando.








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