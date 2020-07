Igualmente importante es tomar en consideración, al negociar el nuevo acuerdo con el fondo, dos compromisos (commitments) incluidos en la Carta de Intención (Letter of Intention) del préstamo IFR, en trámite en la Asamblea Legislativa, a saber: para el año 2034, el monto de la deuda pública no debe sobrepasar el 50% del PIB y segundo, el superávit primario del presupuesto del gobierno, en el 2024, debe ser equivalente al 2,2% del PIB. Estos dos compromisos muy posiblemente se incluirán también en el nuevo acuerdo de Stand by.