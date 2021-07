Pero el fenómeno nos impone también importantes retos. En muchos países, incluyendo el nuestro, la cobertura y el acceso a Internet son todavía limitados y, cuando se tiene, su calidad y seguridad puede no ser la adecuada. El acceso a las plataformas que permiten este comercio no es fácil ni transparente. El sistema de pagos electrónicos, indispensable para que este comercio florezca, no siempre funciona bien y no está al alcance de todos, pues todavía es caro, complejo y existen múltiples barreras para la bancarización universal. Los regímenes nacionales para la protección del consumidor, la privacidad y la protección de datos personales están dando apenas sus primeros pasos, y la capacidad institucional para ponerlos en práctica es todavía endeble. Ni qué decir del peligro que representan las prácticas discriminatorias con el uso de algoritmos, las prácticas monopolísticas, o la aplicación de la censura de parte de regímenes totalitarios.