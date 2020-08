Hemos visto muchos ejemplos. Ahora nos toca ver el caso de Ansu Fati y de Riqui Puig, para citar dos, que pueden ser buenos jugadores; pero no están en el equipo de Messi, no son sus mejores compañeros, porque para ganar y ganar al estilo Messi (tal vez ya no para el club) estos jugadores ya no son los ideales. Posiblemente quieren hacer su propia historia, y por ello no hay la relación, la tolerancia, la química, como sí la tiene Messi con Piqué, Busquets y Luis Suárez.