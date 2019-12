La difícil tarea de crear modelos estructurales hallará una herramienta en la veloz evolución de ramas de la IA que no implican otra cosa que reconocimiento de patrones. Un buen ejemplo es AlphaGo. Los científicos de la computación que crearon el algoritmo para jugar al juego chino del go se las ingeniaron para combinar un conjunto de herramientas desarrolladas por especialistas en estadística, simulación, teoría de la decisión y teoría de juegos. Muchas de las herramientas cuya combinación en las proporciones correctas da lugar a un buen jugador artificial de go forman parte del instrumental cotidiano con que los economistas tratamos de crear modelos estructurales para el estudio de la macroeconomía y la organización industrial.