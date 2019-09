Con ese fin, no basta con criticar la curva de Phillips. Si la teoría es errónea, de la debe reemplazar por una cosa mejor, y por algo que no sea un retorno al keynesianismo de los años 1950, como parecen proponer los críticos de la teoría macroeconómica neoclásica de hoy. Según Summers y Stansbury, el gobierno debería “promover la demanda a través de políticas fiscales y otros medios” (el énfasis corre por mi cuenta). Si bien coincido en que la política monetaria será impotente cuando Europa o Estados Unidos entren en otra recesión, no estoy convencido de que el gasto del gobierno sea la respuesta apropiada. Mi propia investigación ofrece evidencia empírica de que las recesiones son causadas por desplomes en los merados de activos. Así las cosas, es mejor estabilizar los precios de los activos que construir puentes que no conduzcan a ninguna parte.