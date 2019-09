También existe un creciente reconocimiento de que los balances financieros no son lo único que importa. En tanto el cambio climático y la degradación ambiental ganan posiciones en la agenda política, los macroeconomistas están empezando a apreciar la importancia de otras formas de capital menos volátiles para un crecimiento y un bienestar sustentables. En particular, necesitan entender mejor la interacción entre el capital producido, ya sea tangible o intangible; el capital humano, incluidos las capacidades y el conocimiento, y el capital natural, que incluye los recursos renovables y no renovables y el medio ambiente que sustenta la vida.