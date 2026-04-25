Opinión

El vacío que la IA no llena: liderazgo y alineación en el nearshore costarricense

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Por Li Grasse

A inicios de año facilité un ejercicio de alineación en un leadership summit de una multinacional en Costa Rica. Alrededor de la mesa había trece líderes con años de trayectoria, muchos con reportes directos en tres o cuatro países. La dinámica era sencilla: mapear hacia dónde va el equipo en los próximos dos años y cómo se comunica esa dirección hacia abajo.








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