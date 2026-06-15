Opinión

¿Es demasiado grande el mercado bursátil estadounidense?

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Por Jim O'Neill

El mes pasado, Gemma Cheng’er Deng, del King’s College de Londres, y yo lanzamos BRICS+ Thinking, una plataforma política sin ánimo de lucro destinada a explorar soluciones colectivas a los mayores retos del mundo en esta era de «nosotros contra ellos».








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