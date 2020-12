Segundo, en las crisis anteriores, la mayoría de las personas que perdieron su trabajo iniciaban, casi de inmediato, la búsqueda de otro. Esta vez es diferente. La gran mayoría se han retirado de la fuerza de trabajo, es decir, no han pasado al desempleo sino a la inactividad. Estos son los desalentados que no buscan empleo por la evidente falta de alternativas laborales. La OIT estima que en ALC solo el 6% pasó a la desocupación, el 94% pasó a la inactividad. Es decir, en una mayoría de países el aumento en la tasa de desempleo es menor al esperado. Para ALC en su conjunto, esta pasó de 8,5% antes de la pandemia, a “solo” 11,5% en el III Trimestre, 2020. Esto no son buenas noticias: es más bien una ilustración de que en esta crisis la tasa de desempleo ha perdido valor como indicador del estado del mercado de trabajo.