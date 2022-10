Expectativas de comportamiento de transacciones en fusiones y adquisiciones

Una de las características importantes que denotan una mayor dinamización de la economía, está ligado al aumento o disminución de los acuerdos de transacciones en fusiones y adquisiciones (M&A), lo anterior no solamente a nivel local, sino que inclusive a nivel regional. En ese sentido, durante el último mes, la firma con presencia global Grant Thornton, se dio a la tarea de validar con los profesionales de fusiones y adquisiciones acerca de que esperan para el último trimestre de este 2022, así como su visión del volumen de negocios.

Como resultado de lo anterior, uno de los aspectos que más llaman la atención es la respuesta sobre un esperado aumento en los acuerdos durante los próximos seis meses, lo anterior a pesar de que las tasas de interés en Estados Unidos están en aumento, lo que amenaza el acceso al capital y la incertidumbre sobre un posible aumento en los impuestos a las ganancias de capital en ese país.

A nivel costarricense, lo anterior puede tener generar una importancia relativa principalmente en el campo de la tecnología, donde se han realizado recientemente varias transacciones donde inversionistas extranjeros, principalmente grupos representativos de compañías norteamericanas han adquirido participación en compañías nacionales.

Otra referencia importante es que casi tres cuartas partes (alrededor del 72%) de los profesionales encuestados en agosto de este año por Grant Thornton dijeron que esperan que el volumen de negocios aumente en los próximos seis meses, frente al 48 % en abril y el 68 % en octubre del año pasado.

Mientras tanto, más de la mitad (55%) de los encuestados dijeron que, si las tasas de interés van a aumentar más, esperan que los acuerdos se aceleren para que puedan completarse antes de que entren en vigor aumentos adicionales en las tasas. Es importante recordar que, en setiembre de este año, la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed) decidió elevar la tasa de Fondos Federales en 0,75% por tercera vez consecutiva, ubicando el rango meta entre el 3,0% y 3,25%.

Una decisión histórica que está en línea con lo mencionado anteriormente, que inclusive se espera pueda tener una implicación a nivel de las tasas locales costarricenses y el dinamismo económico tanto de Estados Unidos como local. Se podría esperar que los futuros aumentos de las tasas de interés conduzcan a una exploración de más planes alternativos de financiación, o bien a mayores componentes de capital en financiamientos.

Para los profesionales que han estado involucrados en transacciones, o para las compañías que están buscando expandir sus operaciones a nivel internacional, la preocupación por los aumentos adicionales de las tasas de interés en el país del norte ha aumentado la urgencia de completar acuerdos antes de que finalice este año en algunos casos.

Sin embargo, en otras situaciones, se está adoptando un enfoque de esperar y ver, ya que los negociadores hacen una pausa para ver cómo se desempeñan los objetivos del acuerdo en medio de los obstáculos económicos que algunos esperan en las últimas etapas de 2022.

Es de manera clara y visible que posteriormente a la pandemia, muchas empresas e industrias experimentaron una recuperación en 2021, en comparación con el periodo de cierre de negocios y operaciones, pero este crecimiento no siempre continuará avanzando a los niveles que se experimentaron en el año anterior, por lo que los compradores quieren evaluar el desempeño más reciente antes de que se completen las transacciones. Una característica de lo anterior fue que la actividad de acuerdos a nivel internacional no tuvo precedentes como durante el 2021, y aunque esa percepción expresa que el volumen se estabilizó desde los niveles anteriores, y la mayoría de los encuestados no esperan que el volumen de negocios alcance nunca los niveles máximos de finales de 2021, cuando la recuperación económica de las terribles condiciones creadas a principios de la pandemia de covid-19 impulsó un aumento masivo de la actividad.

Siguiendo con los resultados de la encuesta, las industrias que a pesar de los efectos que pueden generarse tras un incremento en la inflación, a nivel regional se transacciones de fusiones y adquisiciones positivas en transporte, almacenamiento, logística, salud y ciencias de la vida y banca.

Por otro lado, las industrias que se pueden decir que experimentaron más efectos negativos de la inflación en las fusiones y adquisiciones fueron hotelería y restaurantes, servicios y seguros. Lo anterior es sumamente importante para efectos de las posibles transacciones que se puedan dar a nivel local, ya que contamos con una inflación que está directamente afectada por factores internacionales al ser un país importador de materias primas.

En este caso es importante recordar que la inflación tiene un efecto muy diferente en las empresas dependiendo de si los consumidores consideran que sus servicios son esenciales o no; en este caso específico, las empresas que proporcionan bienes y servicios inelásticos y necesarios, como comestibles, podrían trasladar sus costos a sus clientes. Pero a medida que el gasto de los consumidores se asigna cada vez más a los servicios necesarios y se aleja del gasto de lujo en áreas como el hotelería y los restaurantes, las empresas que dependen del gasto discrecional enfrentan desafíos.

Un aspecto positivo que se está incluyendo ahora en las transacciones y que se espera incrementa con mayor presencia, es que actualmente los profesionales financieros están atentos a las reglas de divulgación del cambio climático de la SEC que se publicarán a finales de este año y que muy probable sean una referencia para que se empiecen a adoptan en el resto de la región. Dado que se espera que esas regulaciones estén próximas, el entusiasmo por las debidas diligencias en cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) podrían crecer.

En una encuesta hecha octubre pasado al mismo grupo de profesionales, mostró como resultado que el 97% de los encuestados dijo que el programa ESG de un objetivo y las capacidades de informes eran importantes al considerar un acuerdo. Los inversionistas institucionales están enfatizando la integración de ESG en el ciclo de vida de la inversión, lo que proporciona una visión más completa del negocio en temas que van desde la gestión de la energía, hasta la salud y la seguridad y la ciberseguridad.

A pesar de ser un mercado razonablemente pequeño, las empresas costarricenses siguen siendo opciones bastante atractivas para compañías que desean expandir sus operaciones a nivel regional, o bien que desean utilizar el talento costarricense para fortalecer sus operaciones, lo que puede brindar una ventaja competitiva a las empresas locales, y reforzar las oportunidades de que se realicen fusiones o adquisiciones en los próximos meses, sin embargo, el fuerte impacto que se experimenta sobre la situación macroeconómica de economías de los países socios de la región, puede afectar considerablemente el comportamiento que estaremos experimentando en los próximos meses a nivel de fusiones y adquisiciones.

El autor es director de Consultoría de Grant Thornton.