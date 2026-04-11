Fuerte jalón de orejas

Recientemente se conoció la declaración del personal técnico del Fondo Monetario Internacional al concluir la misión en Costa Rica, conforme al Artículo IV. Sobre este informe, deseo hacer algunas acotaciones.

En primer lugar, llama la atención que por primera vez se señalan expresamente deficiencias en el manejo de la política económica seguida en los últimos cuatro años. El Fondo indica que el crecimiento de la producción interna en 2026 será inferior al del año anterior, y que lo mismo ocurrirá con las exportaciones totales y la inversión extranjera directa. Aunque no se puntualiza el factor responsable, es evidente que la caída del tipo de cambio es el elemento que lleva la economía a crecer menos este año.

El Fondo, además, destaca que lamentablemente la tasa de inflación ha permanecido durante más de 30 meses fuera del objetivo del BCCR. Esto es una grave deficiencia en la conducción de la política económica.

Se recomienda, entonces, una relajación en la política monetaria para alcanzar la meta inflacionaria. El valor de la TPM, está muy por encima de “neutralidad”. Esto es esencial para preservar la credibilidad de la política de metas de inflación, según el FMI.

Por otra parte, se señala que, en el futuro, será indispensable que el manejo de la hacienda pública se enmarque en los parámetros fijados por la regla fiscal. Para ello, es urgente la implementación de la Ley de Empleo Público, aspecto que quedó inconcluso por parte del Gobierno.

Se advierte que la política económica ha reducido la base impositiva, afectando las finanzas públicas. En consecuencia, es necesario plantear una nueva reforma fiscal que permita compensar esta deficiencia. Buena herencia deja la administración Chaves.

Es urgente, también, una reforma integral de la CCSS para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de seguridad social, bastión fundamental del sistema costarricense.

27/08/2024 Foro el Financiero con los Invitados ( En la Foto Dr: Fernando Naranjo Villalobos Exministro de Hacienda y asesor económico) y Aarón Andrés Chaves de la empresa Baker Tilly . Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

La inflación tan negativa observada en el primer bimestre de 2026 evidencia el debilitamiento de la demanda interna, esto a pesar de que, hasta el momento de la redacción del informe, no se identificaban presiones externas relevantes sobre la economía nacional.

Si bien el programa con el FMI ha sido evaluado de manera satisfactoria, el informe es claro en señalar que existen tareas que se quedaron inconclusas o que no se han cumplido.

En síntesis, este memorándum constituye un fuerte “jalón de orejas” por incumplimientos y mal manejo de la política económica en los últimos años.

Resulta ahora fundamental que el gobierno, dada su cercanía con el FMI, preste especial atención a estas recomendaciones, antes que se enfrente una situación económica más delicada.

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Fernando Naranjo Villalobos es doctor en economía por la universidad de Pennsylvania. Fue ministro de Hacienda y de Relaciones Exteriores. También estuvo al frente del Grupo Taca, del Banco Nacional de Costa Rica como gerente general y ocupó el cargo de director general de la aerolínea Volaris. Es el presidente de la firma Consejeros Económicos y Financieros S. A. (Cefsa).