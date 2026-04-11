Opinión

Fuerte jalón de orejas

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Por Fernando Naranjo

Recientemente se conoció la declaración del personal técnico del Fondo Monetario Internacional al concluir la misión en Costa Rica, conforme al Artículo IV. Sobre este informe, deseo hacer algunas acotaciones.








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